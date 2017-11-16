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14:58, 16 ноября 2017 191
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Медведев поручил возобновить продажу билетов в плацкарт

Медведев поручил возобновить продажу билетов в плацкарт

Фото: © RZN.info / Анастасия Шульгина

Дмитрий Медведев поручил РЖД, Минтрансу и антимонопольной службе возобновить продажу билетов в плацкарт. Он напомнил, что вопрос уже обсуждался и распорядился возобновить реализацию билетов «прямо с середины этого месяца», передает «РИА Новости».

На сайте Федеральной пассажирской компании отмечается, что продажи билетов на 2018 год возобновятся 17 ноября. Срок соответствует правилам перевозок, а также дате вступления в силу приказа ФАС об индексации тарифов.

В компании рассказали, что продажи билетов начнутся сразу после того, как регулятор определится с тарифами. При этом, если они будут отличаться от тех, что действуют, пассажирам компенсируют разницу в стоимости или предложат возвратить билеты. Механизм компенсации и возврата определят позднее.

Напомним, с 3 ноября РЖД приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования, отправляющихся с 1 января. Позже компания рассказала о возобновлении продаж с 16 ноября.


© RZN.info

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