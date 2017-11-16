Медведев поручил возобновить продажу билетов в плацкарт

Дмитрий Медведев поручил РЖД, Минтрансу и антимонопольной службе возобновить продажу билетов в плацкарт. Он напомнил, что вопрос уже обсуждался и распорядился возобновить реализацию билетов «прямо с середины этого месяца», передает «
На сайте Федеральной пассажирской компании отмечается, что продажи билетов на 2018 год возобновятся 17 ноября. Срок соответствует правилам перевозок, а также дате вступления в силу приказа ФАС об индексации тарифов.
В компании рассказали, что продажи билетов начнутся сразу после того, как регулятор определится с тарифами. При этом, если они будут отличаться от тех, что действуют, пассажирам компенсируют разницу в стоимости или предложат возвратить билеты. Механизм компенсации и возврата определят позднее.
Напомним, с 3 ноября РЖД