Рязанец заявил об угоне автомобиля, чтобы избежать наказания за пьяное вождение

В Спасске полицейские уличили местного жителя в заведомо ложном доносе об угоне автомобиля. Об этом сообщила
Вечером экипаж ДПС заметил в городе мужчин, выпивающих около припаркованной «четырнадцатой». После этого приятели сели в автомобиль и выехали на дорогу.
Инспекторы догнали машину и потребовали водителя остановиться, но «четырнадцатая» продолжила движение и попыталась скрыться. Вскоре автомобиль попал на проселочную дорогу, где увяз в грязи и остановился. Затем двое мужчин выбежали из салона и скрылись в лесу.
Через несколько часов в полицию обратился владелец машины — 28-летний местный житель. Он заявил, что его машину угнали.
Во время проверки выяснилось, что мужчина находился в салоне, а за рулем был его приятель. Чтобы избежать наказания за нарушение ПДД владелец обратился в полицию, но его планы раскрыли.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.