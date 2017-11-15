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13:59, 15 ноября 2017 508
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Рязанец заявил об угоне автомобиля, чтобы избежать наказания за пьяное вождение

Рязанец заявил об угоне автомобиля, чтобы избежать наказания за пьяное вождение

В Спасске полицейские уличили местного жителя в заведомо ложном доносе об угоне автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Вечером экипаж ДПС заметил в городе мужчин, выпивающих около припаркованной «четырнадцатой». После этого приятели сели в автомобиль и выехали на дорогу.

Инспекторы догнали машину и потребовали водителя остановиться, но «четырнадцатая» продолжила движение и попыталась скрыться. Вскоре автомобиль попал на проселочную дорогу, где увяз в грязи и остановился. Затем двое мужчин выбежали из салона и скрылись в лесу.

Через несколько часов в полицию обратился владелец машины — 28-летний местный житель. Он заявил, что его машину угнали.

Во время проверки выяснилось, что мужчина находился в салоне, а за рулем был его приятель. Чтобы избежать наказания за нарушение ПДД владелец обратился в полицию, но его планы раскрыли.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.


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