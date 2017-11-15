В Шиловской больнице умер новорожденный, возбуждено уголовное дело

В Шиловской ЦРБ скончался новорожденный, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил
Новорожденный скончался вечером 21 октября в акушерском отделении больницы несмотря на «проведение реанимационных мероприятий». Мать ребенка при этом удалось спасти.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Следователи допрашивают медработников, изъята необходимая документация, назначены экспертизы.