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10:27, 15 ноября 2017 232
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В Шиловской больнице умер новорожденный, возбуждено уголовное дело

В Шиловской больнице умер новорожденный, возбуждено уголовное дело

В Шиловской ЦРБ скончался новорожденный, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил сайт СУ СКР по Рязанской области.

Новорожденный скончался вечером 21 октября в акушерском отделении больницы несмотря на «проведение реанимационных мероприятий». Мать ребенка при этом удалось спасти.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Следователи допрашивают медработников, изъята необходимая документация, назначены экспертизы.


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