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15:56, 15 ноября 2017 280
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В Госдуме предложили увеличить срок за телефонный терроризм

В Госдуме предложили увеличить срок за телефонный терроризм

Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников подготовил законопроект, согласно которому за заведомо ложное сообщение о теракте, повлекшее массовую эвакуацию людей, увеличивается срок тюремного срока. Максимальный срок может достигнуть восьми лет, передает ТАСС.

«Проектом устанавливается максимальное наказание от 6 до 8 лет лишения свободы за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, повлекшее массовую эвакуацию людей из объектов социальной инфраструктуры, — уточнил Крашенинников.

Под действие норм попадают сообщения о готовящемся взрыве, поджоге или других действиях, которые создают опасность гибели людей.

«При этом к объектам социальной инфраструктуры относятся организации систем здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сфера услуг, спортивно-оздоровительные учреждения, пассажирский транспорт, система учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера, а также другие объекты социальной инфраструктуры», — пояснил автор законопроекта.

Также поправки предлагают усилить ответственность за телефонный терроризм, повлекший смерть человека или другие тяжкие последствия. В этом случае максимальное наказание может достинуть от 8 до 10 лет лишения свободы.

За последствия в виде крупного ущерба в размере более миллиона рублей максимальное наказание составит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Рязань стала первым городом, подвергшимся атаке «телефонных террористов». Позже специалисты проанализировали причины «минирований».

В Госдуме предложили ужесточить наказание за ложные сообщения о терактах. Также ФСБ выяснила, кто «минировал» здания в российских городах.

По данным директора ФСБ России Александра Бортникова, ущерб от действий злоумышленников превысил 300 миллионов рублей.


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