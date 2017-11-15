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8:20, 15 ноября 2017 372
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Умер актер Виталий Шаповалов

Умер актер Виталий Шаповалов

На 79-м году жизни умер народный артист РСФСР Виталий Шаповалов. Артист скончался после перенесенной операции, сообщается на странице в Facebook Московского театра на Таганке

Последние несколько дней актер находился в тяжелом состоянии, его коллеги собирали средства на дорогостоящую операцию.

Виталий Шаповалов за свою карьеру сыграл во множестве спектаклей, среди которых «Преступление и наказание», «А зори здесь тихие», «Пугачев», «Мастер и Маргарита», «Борис Годунов».

Также он запомнился зрителям по ролям в фильмах «Дорога домой», «Мертвые души» (1984) и сериалам «Каменская», «Тайны дворцовых переворотов» (2008), «Марш Турецкого», Next.


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