Умер актер Виталий Шаповалов

На 79-м году жизни умер народный артист РСФСР Виталий Шаповалов. Артист скончался после перенесенной операции, сообщается на странице в
Последние несколько дней актер находился в тяжелом состоянии, его коллеги собирали средства на дорогостоящую операцию.
Виталий Шаповалов за свою карьеру сыграл во множестве спектаклей, среди которых «Преступление и наказание», «А зори здесь тихие», «Пугачев», «Мастер и Маргарита», «Борис Годунов».
Также он запомнился зрителям по ролям в фильмах «Дорога домой», «Мертвые души» (1984) и сериалам «Каменская», «Тайны дворцовых переворотов» (2008), «Марш Турецкого», Next.