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21:27, 15 ноября 2017 190
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Сайты нежелательных организаций разрешили блокировать без решения суда

Сайты нежелательных организаций разрешили блокировать без решения суда

Госдума во втором чтении приняла законопроект, позволяющий блокировать сайты нежелательных в России организаций без решения суда. Сейчас нежелательной на территории России признана деятельность 11 иностранных и международных НКО, передает ТАСС.

В статью закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» дополнили случаями материалов в интернете, «изданных и (или) распространяемых иностранной или международной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории России».

В текст этого законопроекта внесли поправки о возможности признания иностранными агентами зарубежных СМИ, получающих финансирование из-за границы. Документ поддержали все 414 депутатов нижней палаты парламента.


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