Сайты нежелательных организаций разрешили блокировать без решения суда

Госдума во втором чтении приняла законопроект, позволяющий блокировать сайты нежелательных в России организаций без решения суда. Сейчас нежелательной на территории России признана деятельность 11 иностранных и международных НКО, передает
В статью закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» дополнили случаями материалов в интернете, «изданных и (или) распространяемых иностранной или международной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории России».
В текст этого законопроекта внесли поправки о возможности признания иностранными агентами зарубежных СМИ, получающих финансирование из-за границы. Документ поддержали все 414 депутатов нижней палаты парламента.