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13:59, 15 ноября 2017 402
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Рязанцев пригласили на семинар по радиосистемам

Рязанцев пригласили на семинар по радиосистемам

Компания «Аудио Групп» при технической поддержке Professional Show Solutions приглашает рязанцев на обучающий семинар, посвященный радиосистемам Shure.

Специалисты раскроют особенности радиосистем Shure ULX-D и Axient Digital, их построения на площадке с учетом потребностей артиста и звукорежиссера.

Организаторы отметили, семинар будет полезен системным техникам, звукоинженерам и звукорежиссерам, руководителям звукоцехов.

Обучение пройдет 23 ноября с 14 до 19 часов по адресу: улица Пушкина, дом №18.

Предварительно можно зарегистрироваться, заполнив онлайн-анкету.


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