Рязанцев пригласили на семинар по радиосистемам

Компания «Аудио Групп» при технической поддержке Professional Show Solutions приглашает рязанцев на обучающий семинар, посвященный радиосистемам Shure.
Специалисты раскроют особенности радиосистем Shure ULX-D и Axient Digital, их построения на площадке с учетом потребностей артиста и звукорежиссера.
Организаторы отметили, семинар будет полезен системным техникам, звукоинженерам и звукорежиссерам, руководителям звукоцехов.
Обучение пройдет 23 ноября с 14 до 19 часов по адресу: улица Пушкина, дом №18.
Предварительно можно зарегистрироваться, заполнив