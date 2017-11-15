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12:56, 15 ноября 2017 243
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«Рязаньэнерго» пригласило рязанцев обсудить вопросы техприсоединения к электросетям

«Рязаньэнерго» пригласило рязанцев обсудить вопросы техприсоединения к электросетям

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» пригласил рязанцев обсудить вопросы техприсоединения к электросетям. Встреча с представителями малого и среднего бизнеса состоится 17 ноября, сообщили в пресс-службе филиала.

Энергетики ответят на вопросы, разъяснят план мероприятий по упрощению и совершенствованию процесса техприсоединения и принципы формирования стоимости договоров, проинформируют о новой комплексной услуге «технологическое присоединение под ключ», которая помогает клиенту максимально быстро и качественно осуществить все необходимые действия по подключению.

Представители, которые заключили с МРСК Центра и Приволжья договор об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт, либо собираются это сделать, могут подать заявку на участие по телефону: (4912) 20-45-33.

Встреча состоится по адресу: улица МОГЭС, дом №12.


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