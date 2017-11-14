В Рязани откроется школа бега I Love Running. Ее первая открытая тренировка пройдет 30 ноября в легкоатлетическом манеже «Юность», начало в 18:30.
«На тренировке мы разберем основные ошибки новичков, узнаем, как легко и с удовольствием преодолевать большие дистанции и многое другое. Вход на тренировку свободный, приглашаются все желающие», — рассказал RZN.info ее руководитель Дмитрий Челноков.
I Love Running — международная спортивная школа по циклическим видам спорта, специализирующаяся на обучении и подготовке в беге. Входит в сеть международных школ I Love Supersport, насчитывает 50 филиалов в восьми странах мира. Выпускниками школы стало более 25 тысяч человек.
Руководитель школы отметил, что I Love Running стремится объединить людей благодаря любви к спорту и здоровому образу жизни. Он подчеркнул, что школа учит не только бегу, но и умению расставлять приоритеты, дисциплине, эффективному управлению временем. В ней можно познакомиться с новыми людьми и выйти за рамки своих привычек.
Срок обучения составляет 7 недель для полумарафона или 10 км и 14 недель для марафона. Две тренировки в неделю проходят под руководством профессионального тренера Мастера спорта международного класса, победителя Кубка Европы и многократного чемпиона России и СССР Сергея Кожевникова. На тренировках большое внимание уделяется технике и экономичности бега, а также специальным упражнениям, чтобы бегать быстро, легко и без травм. Остальные тренировки ученики делают самостоятельно по заранее согласованному с тренером плану.
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