Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:56, 14 ноября 2017 313
 0    0

В Рязани откроется школа бега I Love Running

В Рязани откроется школа бега I Love Running

В Рязани откроется школа бега I Love Running. Ее первая открытая тренировка пройдет 30 ноября в легкоатлетическом манеже «Юность», начало в 18:30.

«На тренировке мы разберем основные ошибки новичков, узнаем, как легко и с удовольствием преодолевать большие дистанции и многое другое. Вход на тренировку свободный, приглашаются все желающие», — рассказал RZN.info ее руководитель Дмитрий Челноков.

I Love Running — международная спортивная школа по циклическим видам спорта, специализирующаяся на обучении и подготовке в беге. Входит в сеть международных школ I Love Supersport, насчитывает 50 филиалов в восьми странах мира. Выпускниками школы стало более 25 тысяч человек.

Руководитель школы отметил, что I Love Running стремится объединить людей благодаря любви к спорту и здоровому образу жизни. Он подчеркнул, что школа учит не только бегу, но и умению расставлять приоритеты, дисциплине, эффективному управлению временем. В ней можно познакомиться с новыми людьми и выйти за рамки своих привычек.

Срок обучения составляет 7 недель для полумарафона или 10 км и 14 недель для марафона. Две тренировки в неделю проходят под руководством профессионального тренера Мастера спорта международного класса, победителя Кубка Европы и многократного чемпиона России и СССР Сергея Кожевникова. На тренировках большое внимание уделяется технике и экономичности бега, а также специальным упражнениям, чтобы бегать быстро, легко и без травм. Остальные тренировки ученики делают самостоятельно по заранее согласованному с тренером плану.

Более подробную информацию можно найти на сайте и странице в Facebook I Love Supersport Рязань.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
9:56, 14 ноября 2017
В Рязани откроется школа бега I Love Running
9:47, 14 ноября 2017
ХК «Рязань» во второй раз за сезон лишился главного тренера
16:10, 13 ноября 2017
Игрок «Мещеры» забросил самую «возрастную» шайбу рязанской НХЛ. Обзор тура
10:37, 13 ноября 2017
«Элекс-Фаворит» проиграл второй матч подряд
20:14, 12 ноября 2017
В Рязанском медуниверситете разыграли «Мяч добра». Фото
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
ЖК бизнес-класса в Рязани: Компания «Мармакс» рассказала о современных технологиях и локации комплекса «Наследие»

ЖК бизнес-класса в Рязани: Компания «Мармакс» рассказала о современных технологиях и локации комплекса «Наследие»

Для того, чтобы люди получали удовольствие от каждого дня, прожитого в доме, «Мармакс» продумал все до мелочей.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:27, 1 ноября 2017 67 204
Пользователи RZN.info выберут победительниц конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017» 13
13:28, 31 октября 2017 34 388
Французская делегация открыла Брессюирский мост в Рязани 8
12:10, 10 ноября 2017 31 409
Рязанским полицейским на праздник подарили новых 15 машин. Фото 1
16:47, 13 ноября 2017 31 736
Рязанцы устроили давку на открытии «Ленты» в «Круизе» 2
13:00, 10 ноября 2017 24 221
Рязанскую модель приняли на отдыхе в Дубае за невесту Путина 12
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Мисс интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 14.11.2017
Архив голосований
Форум