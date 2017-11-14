Рязанский пенсионер убил брата кочергой

Рязанский пенсионер убил брата, ударив его кочергой по голове. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Инцидент произошел в среду, 8 ноября, в селе Морозовы Борки Сапожковского района. В ходе пьяной ссоры 67-летний мужчина нанес несколько ударов кочергой по голове своему 64-летнему брату. В результате пострадавший скончался от полученных травм. Подозреваемого задержали и заключили под стражу.
Кораблинским отделом СУ СКР по Рязанской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».