В центре Рязани на месте детской площадки хотят построить парковку. Видео

Во дворе дома №74 корпус 1 Первомайского проспекта вместо детской площадки хотят построить парковку. Об этом жители дома сообщили в сюжете ГТРК «
Начальник управления капитального строительства администрации Елена Буданова заявила, что земельный участок сформирован и принадлежит частным лицам. Но за разрешением на строительство никто не обращался.
Также она отметила, что если кто-либо захочет построить что-то на данном участке, нужно разработать проектную документацию. Объект должен отвечать требованиям экологии.
Жильцы отметили, что план будущего строительства бизнесмены не скрывают. Они узнали, что застройщики оставят им три метра газона у окон и поставят скамейки. Также же жителям пообещали закрыть один из двух въездов во двор.