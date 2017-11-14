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14:44, 14 ноября 2017 280
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В центре Рязани на месте детской площадки хотят построить парковку. Видео 1

В центре Рязани на месте детской площадки хотят построить парковку. Видео

Во дворе дома №74 корпус 1 Первомайского проспекта вместо детской площадки хотят построить парковку. Об этом жители дома сообщили в сюжете ГТРК «Ока».

Начальник управления капитального строительства администрации Елена Буданова заявила, что земельный участок сформирован и принадлежит частным лицам. Но за разрешением на строительство никто не обращался.

Также она отметила, что если кто-либо захочет построить что-то на данном участке, нужно разработать проектную документацию. Объект должен отвечать требованиям экологии.

Жильцы отметили, что план будущего строительства бизнесмены не скрывают. Они узнали, что застройщики оставят им три метра газона у окон и поставят скамейки. Также же жителям пообещали закрыть один из двух въездов во двор.


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