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14:17, 14 ноября 2017 522
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Двое рязанцев отомстили бывшему начальнику и украли крупную сумму денег. Видео 1

Двое рязанцев отомстили бывшему начальнику и украли крупную сумму денег. Видео

Двое рязанцев отомстили бывшему начальнику и украли крупную сумму денег. Об этом рассказали в сюжете «Девятого телеканала».

Конфликт произошел из-за денег: работникам не выдали часть зарплаты. Пострадавший отметил, что сумма была небольшая — 15 тысяч рублей. По его словам, они выполнили свою работу «спустя рукава».

Спустя два года, на парковке ТЦ «Круиз» на его автомобиле нацарапали надпись «верни 300 тысяч». Авторы послания пояснили, что это «счетчик».

Позднее, во дворе собственного дома его избили и вытащили из машины 150 тысяч рублей, а также дорогие наручные часы. Драку зафиксировали камеры видеонаблюдения. Мужчину с многочисленными травмами и сотрясением мозга госпитализировали.


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