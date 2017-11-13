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16:16, 13 ноября 2017 1 222
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В Саранске обрушилась новостройка, есть пострадавшие

В Саранске обрушилась новостройка, есть пострадавшие

В понедельник, 13 ноября, в Саранске обрушился недостроенный дом. Об этом со ссылкой на экстренные службы передает ТАСС.

По предварительной информации, под завалами оказались трое строителей. Одного из них удалось спасти, его госпитализировали.

«РИА Новости», в свою очередь, сообщает о четырех пострадавших. По информации Life, травмы также получил случайный прохожий.

В настоящее время известно о двух погибших — тела достали из-под завалов. На месте происшествия работают спасатели.

Причиной происшествия могло стать нарушение правил безопасности при проведении строительных работ. В результате обрушился лестничный пролет с шестого по второй этажи.

Фото из соцсетей


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