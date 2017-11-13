На учеников ростовской школы во время урока обрушился потолок

В понедельник, 13 ноября, во время урока в ростовской школе №30 на учеников обрушился потолок. Инцидент произошел около 9 утра на занятии по английскому языку, пишет «
В кабинете находился 5 «а» класс. «Детей буквально накрыло, в коридор им пришлось выползать, одна девочка попала в травмпункт», — рассказала мать одного из учеников. Она также заявила, что школьников заставили удалить фото и видео с места происшествия.
Директор учебного заведения пояснила, что в этом кабинете был ремонт. «Детей мы действительно собрали и попросили их удалить материалы с телефонов. Во-первых, чтобы те не сеяли панику среди других ребят, во-вторых, снимать учебный процесс нельзя», — подчеркнула она.
В настоящее время администрация школы разбирается с рабочими, которые провели некачественный ремонт.
Фото «Блокнот»