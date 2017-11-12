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10:06, 12 ноября 2017 2 188
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Рязанке требуются деньги на лечение рака

Рязанке требуются деньги на лечение рака

Рязанке Ольге Жучковой требуются деньги на лечение рака. Об этом сообщили на странице в соцсетях знакомые 41-летней больной.

Женщина работала в рязанском детском саду № 93, участвовала в профессиональных конкурсах и представляла регион на всероссийском этапе конкурса «Сердца отдаю детям».

В 2016 у нее обнаружили злокачественную опухоль. За год женщина перенесла четыре операции: одну сделали в Рязанском областном онкологическом диспансере и три — в медицинском радиологическом научном центре имени А.Ф.Цыбы, который находится в Обнинске.

«Моя дочь пошла в этом году в первый класс. Хочу делать с ней домашнее задание и собирать портфель, переживать за успехи и неудачи в учебе и наблюдать ее взросление. Хочу увидеть выпускной моего сына в следующем году и переживать за его поступление в вуз. Хочу идти с ним под руку и гордиться, что он перерос меня почти на голову. Хочу вернуться на работу и снова учить детей видеть красоту окружающего мира», — описала свое состояние рязанка.

Всех, кто может помочь, попросили перевести деньги на реквезиты Сбербанка: карта на Ольгу Юрьевну Ж. 5469 5300 1045 2398.

Фото Ольги Жучковой со страницы в соцсети «Одноклассники»


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