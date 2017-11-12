Рязанке требуются деньги на лечение рака

Рязанке Ольге Жучковой требуются деньги на лечение рака. Об этом сообщили на
Женщина работала в рязанском детском саду № 93, участвовала в профессиональных конкурсах и представляла регион на всероссийском этапе конкурса «Сердца отдаю детям».
В 2016 у нее обнаружили злокачественную опухоль. За год женщина перенесла четыре операции: одну сделали в Рязанском областном онкологическом диспансере и три — в медицинском радиологическом научном центре имени А.Ф.Цыбы, который находится в Обнинске.
«Моя дочь пошла в этом году в первый класс. Хочу делать с ней домашнее задание и собирать портфель, переживать за успехи и неудачи в учебе и наблюдать ее взросление. Хочу увидеть выпускной моего сына в следующем году и переживать за его поступление в вуз. Хочу идти с ним под руку и гордиться, что он перерос меня почти на голову. Хочу вернуться на работу и снова учить детей видеть красоту окружающего мира», — описала свое состояние рязанка.
Всех, кто может помочь, попросили перевести деньги на реквезиты Сбербанка: карта на Ольгу Юрьевну Ж. 5469 5300 1045 2398.
Фото Ольги Жучковой со страницы в соцсети «Одноклассники»