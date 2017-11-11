В воскресенье в Рязанской области ожидаются дождь и сильный ветер

В воскресенье, 12 ноября, в Рязанской области ожидаются дождь и сильный ветер. Об этом сообщила
Температура воздуха ночью по области 0, +5 градусов, в Рязани 0, +2 градуса. Днем по области +3, +8 градусов, в Рязани +4, +6 градусов.
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В воскресенье, 12 ноября, в Рязанской области ожидаются дождь и сильный ветер. Об этом сообщила
Температура воздуха ночью по области 0, +5 градусов, в Рязани 0, +2 градуса. Днем по области +3, +8 градусов, в Рязани +4, +6 градусов.
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