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19:19, 11 ноября 2017 300
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Собчак освистали на митинге в Санкт-Петербурге. Видео

Собчак освистали на митинге в Санкт-Петербурге. Видео

Телеведущую Ксению Собчак освистали на митинге, организованном сторонниками Европейского университета в Петербурге. Соответствующее видео опубликовано на канале Nevex. TV на YouTube.

Когда ведущий попросил подняться на сцену «дочь одного из основателей Европейского университета», участники акции встретили ее свистом и криками «Позор!». Собчак, в свою очередь, призвала не обращать внимание на провокаторов и продолжила выступление.

Она заявила, что если бы ее отец был жив, он бы пришел и поддержал этот митинг, потому что «то, что происходит с одним из лучших гуманитарных вузов страны, — это настоящий позор».

После выступления телеведущая сказала журналистам, что была готова к такой реакции участников митинга: «Я не боюсь провокаций, их будет немало. Надо понимать, что у нас такая политика в стране.


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