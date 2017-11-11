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14:15, 11 ноября 2017 256
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Разыскиваемого «подозрительного мужчину» заметили у школы в Приокском

Разыскиваемого «подозрительного мужчину» заметили у школы в Приокском

«Подозрительного мужчину», разыскиваемого в Рязани, заметили у школы №48 в Приокском. Об этом RZN.info сообщил читатель.

Очевидец сообщил, что мужчина «чуть не поймал» двух учеников у школы. Читатель отметил, что после того, как заметили неизвестного, родители стали провожать и встречать детей каждый день.

Напомним, ранее мужчину заметили в Канищеве. Очевидцы рассказывали, что он подходил к детям и звал их с собой за деньги и конфеты. Полиция разыскивает неизвестного. Позже появился фоторобот мужчины.


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