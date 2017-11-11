Разыскиваемого «подозрительного мужчину» заметили у школы в Приокском

«Подозрительного мужчину»,
Очевидец сообщил, что мужчина «чуть не поймал» двух учеников у школы. Читатель отметил, что после того, как заметили неизвестного, родители стали провожать и встречать детей каждый день.
Напомним, ранее мужчину
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«Подозрительного мужчину»,
Очевидец сообщил, что мужчина «чуть не поймал» двух учеников у школы. Читатель отметил, что после того, как заметили неизвестного, родители стали провожать и встречать детей каждый день.
Напомним, ранее мужчину
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