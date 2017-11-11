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11:02, 11 ноября 2017 288
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Правительство поддержало законопроект о регистрации машино-мест

Правительство поддержало законопроект о регистрации машино-мест

Правительство поддержало законопроект, согласно которому при приобретении машино-места в многоквартирном доме собственнику перейдет в праве общей собственности на общее имущество, при условии его доработки. Соответствующий отзыв опубликовали на сайте правительства.

«Предлагаемое законопроектом регулирование прав собственников помещений в многоквартирном доме правительство России считает обоснованным. Вместе с тем правительство полагает, что введение в Кодекс нового субъекта — собственника машино-места требует более комплексного определения его прав и обязанностей, поскольку не все положения Кодекса, касающиеся собственников помещений, могут применяться в отношении собственников машино-мест», — говорится в сообщении.

Отметили, что в жилищном законодательстве дадут детальное определение статуса машино-мест. Статьи ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», касающиеся сведений в реестре прав на недвижимость и госрегистрации прав собственности (пункт 5 части 3 статьи 9 и часть 5 статьи 40) правительство считает целесообразным дополнить указанием на собственников машино-мест.

«Правительство Российской Федерации поддерживает представленный законопроект при условии его доработки в соответствии с этими замечаниями», — говорится в отзыве.


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