Поселившуюся в Рязани иностранку не выгнали из России из-за мужа и двоих детей

Рыбновский районный суд не стал выдворять из страны гражданку Украины, которая нарушила режим пребывания в России. Об этом сообщила
Установлено, что женщина вышла замуж и родила двоих детей. «На протяжении длительного времени она постоянно посещала территорию Российской Федерации и не имела нарушений миграционного законодательства», — говорится в сообщении.
Суд посчитал, что выдворение из страны нарушит права женщины, и назначил ей наказание в виде штрафа.
Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.