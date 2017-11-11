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17:49, 11 ноября 2017 711
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Поселившуюся в Рязани иностранку не выгнали из России из-за мужа и двоих детей 1

Поселившуюся в Рязани иностранку не выгнали из России из-за мужа и двоих детей

Рыбновский районный суд не стал выдворять из страны гражданку Украины, которая нарушила режим пребывания в России. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Установлено, что женщина вышла замуж и родила двоих детей. «На протяжении длительного времени она постоянно посещала территорию Российской Федерации и не имела нарушений миграционного законодательства», — говорится в сообщении.

Суд посчитал, что выдворение из страны нарушит права женщины, и назначил ей наказание в виде штрафа.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.


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