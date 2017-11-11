Fiat и Dodge отзовут в России около тысячи автомобилей

Официальный дилер Fiat и Dodge в России — компания «ЭфСиЭй» отзовет в России 965 кроссоверов. Под отзыв попали модели Fiat Freemont и Dodge Journey, передает
Причиной отзыва стали неполадки в рулевой системе. Под отзыв попали модели Fiat Freemont, выпущенные с июня 2013 года по март 2015 года, а также Dodge Journey, произведенные с октября 2010 года по июль 2014 года.
Владельцев машин проинформируют о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр с помощью рассылки писем или по телефону.