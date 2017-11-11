Ансамбль танца из Рязани взял гран-при международного фестиваля в Москве

Ансамбль народного танца «Лель» из рязанского ДК «Приокский» взял гран-при международного фестиваля «Во имя жизни на земле» в номинации «Народный танец». Конкурс прошел в Москве и был посвящен Году экологии в России.
Также лауреатами разных степеней в малых формах (соло, квартет и трио) стали солисты ансамбля: Валерия Тихонова, Максим Ситкин, Мария Тимохина, Евгения Тимохина, Анна Пудова, Ирина Савченко, Софья Соколова, Оксана Науменко и Виктория Аредова.
Кроме того, коллектив получил диплом «за активную гражданскую позицию и популяризации идей патриотизма», а художественный руководитель Александр Тимохин — «за оригинальные решения и свой почерк в постановках».