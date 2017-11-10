В Пермском крае педагог ударила школьника учебником по «Основам духовно-нравственных культур»

В Пермском крае педагог ударила школьника по голове учебником «По основам духовно-нравственных культур». Жалобу на «способ обучения, запрещенный в школе» получил
Случай будут расследовать пермское минобразования и прокуратура.
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В Пермском крае педагог ударила школьника по голове учебником «По основам духовно-нравственных культур». Жалобу на «способ обучения, запрещенный в школе» получил
Случай будут расследовать пермское минобразования и прокуратура.
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