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11:21, 10 ноября 2017 160
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На XVII съезде «Единой России» определят задачи партии на 2018 год

На XVII съезде «Единой России» определят задачи партии на 2018 год

На XVII съезде «Единой России» определят задачи партии на 2018 год. Об этом сообщается на сайте партии.

Съезд пройдет 22-23 декабря в Москве. На нем запланировано обсуждение двух вопросов — определение приоритетных задач партии на 2018 год и кадровые изменения в руководящих органах «Единой России», отметили в сообщении.

По словам и.о. секретаря Генерального совета партии Андрея Турчака, будет поднят вопрос о том, чтобы закрепить единственную модель процедуры предварительного голосования — открытую модель. «Это лучший способ выявить действительно сильнейших кандидатов в регионе, предотвратить скандалы и закулисные игры, исключив вмешательство административного ресурса», — пояснил он.

Делегатов съезда от Рязанской области определят на региональной конференции, которая пройдет 9 декабря.


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