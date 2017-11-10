На XVII съезде «Единой России» определят задачи партии на 2018 год. Об этом сообщается на
Съезд пройдет 22-23 декабря в Москве. На нем запланировано обсуждение двух вопросов — определение приоритетных задач партии на 2018 год и кадровые изменения в руководящих органах «Единой России», отметили в сообщении.
По словам и.о. секретаря Генерального совета партии Андрея Турчака, будет поднят вопрос о том, чтобы закрепить единственную модель процедуры предварительного голосования — открытую модель. «Это лучший способ выявить действительно сильнейших кандидатов в регионе, предотвратить скандалы и закулисные игры, исключив вмешательство административного ресурса», — пояснил он.
Делегатов съезда от Рязанской области определят на региональной конференции, которая пройдет 9 декабря.