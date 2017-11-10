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16:41, 10 ноября 2017 145
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Филиал «Рязаньэнерго» предупредил об опасности при несанкционированном подключении электрогенераторов

Филиал «Рязаньэнерго» предупредил об опасности при несанкционированном подключении электрогенераторов

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» призвал жителей региона соблюдать меры безопасности при подключении резервных источников электроснабжения (РИСЭ) потребителей к внутренним электрическим сетям предприятия.

Несанкционированное присоединение РИСЭ (стационарных или переносных электрогенерирующих установок) к внутридомовым сетям электроснабжения может нарушить бесперебойное электроснабжение, создать угрозу возникновения пожара, поразить электрическим током как самих владельцев электрогенераторов, так и энергетиков, производящих работы на внешней сети. Появление напряжения в поврежденной или отключенной для ремонта сети может стать причиной серьезных травм и гибели людей.

В Рязаньэнерго сообщили, что параллельная работа РИСЭ с энергосистемой запрещена. Бытовым потребителям после приобретения РИСЭ порекомендовали обратиться в энергоснабжающую организацию в своем районе и уведомить о возможности подключении устройства к электрической сети. Это необходимо для безопасной эксплуатации, отметили в филиале.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны зарегистрировать РИСЭ в энергоснабжающей организации и заключить с ней эксплуатационное соглашение: подключение электрогенераторов осуществляет только электротехнический персонал по заранее разработанным схемам, самостоятельно изменять их нельзя. Резервные источники электроснабжения должны использоваться в строгом соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» с обязательной проверкой не реже одного раза в шесть месяцев и техническим обслуживанием.

Информацию о правилах эксплуатации и регистрации РИСЭ можно получить в контакт-центре МРСК Центра и Приволжья по номеру: 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный) или у сотрудников Центра обслуживания потребителей Рязаньэнерго по телефону: (4912) 20-42-22.


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