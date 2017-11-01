Российских лыжников пожизненно дисквалифицировали из-за допинга на Олимпиаде

Российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова пожизненно лишили права выступать на Олимпийских играх. Об этом со ссылкой на адвоката спортсменов Кристофа Вишеманна передает
По словам юриста, решение Комиссии Международного олимпийского комитета не распространяется на соревнования под эгидой Международной федерации лыжного спорта.
Легкова и Белова признали виновными в нарушении антидопинговых правил. Их результаты, показанные на Олимпиаде-2014 в Сочи, будут аннулированы.
«До 2 ноября спортсмены подадут на это решение апелляцию в Спортивный арбитражный суд», — говорится в сообщении.
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