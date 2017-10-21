В Москве выпал первый снег

В соцсетях жителей Москвы и области появились фотографии первого снега. Похолодание в столичный циклон пришло с очередным циклоном, передает
Температура начала снижаться еще накануне. В ночь на воскресенье, 22 октября, в столице ожидаются заморозки.
Отмечается, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. На главной метеостанции Москвы — ВДНХ — минимальная температура составила 1,3 градуса.
Напомним, в воскресенье в Рязани
Первый #снег вносит свои коррективы. Снег, как всегда, выпал неожиданно, никто не ожидал. Он застал всех в расплох, а съёмочная группа вообще "замерла"... не монтажно!))) #режиссер @alexpetrukhin просит "выключить" осадки или хотя бы объявить обед, переждать момент, может #бабьелето вернётся!))) #училка2 #русскаяфильмгруппа #рфг #училкаиспытание #чеченфильм #стартфильм #училкафильм #испытание #корпорациярфг #камерамотор #мытищи #москва #россия #первыйснег #сегодня #погода #спасибо #tbt #tbtphoto #tbth #webstagram #statigram #bestofday #славабогу #ласковыймай