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15:49, 21 октября 2017 1 300
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В Москве выпал первый снег

В Москве выпал первый снег

В соцсетях жителей Москвы и области появились фотографии первого снега. Похолодание в столичный циклон пришло с очередным циклоном, передает Life.

Температура начала снижаться еще накануне. В ночь на воскресенье, 22 октября, в столице ожидаются заморозки.

Отмечается, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. На главной метеостанции Москвы — ВДНХ — минимальная температура составила 1,3 градуса.

Напомним, в воскресенье в Рязани ожидается до +3 градусов.


Первый #снег вносит свои коррективы. Снег, как всегда, выпал неожиданно, никто не ожидал. Он застал всех в расплох, а съёмочная группа вообще "замерла"... не монтажно!))) #режиссер @alexpetrukhin просит "выключить" осадки или хотя бы объявить обед, переждать момент, может #бабьелето вернётся!))) #училка2 #русскаяфильмгруппа #рфг #училкаиспытание #чеченфильм #стартфильм #училкафильм #испытание #корпорациярфг #камерамотор #мытищи #москва #россия #первыйснег #сегодня #погода #спасибо #tbt #tbtphoto #tbth #webstagram #statigram #bestofday #славабогу #ласковыймай

Публикация от Мерзликин Андрей 🎬 (@merzlikinandrey)

❄️❄️❄️❄️❄️#октябрь#снег#скорейбылето 😂

Публикация от Elena Zubareva (@elena__postnikova)

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