В новогодние праздники рязанские автоинспекторы выявили семь тысяч нарушений на дорогах. Об этом сообщили в сюжете ГТРК «Ока».
С начала 2017 года остановили 65 пьяных водителей. В частности, одну рязанку задержали после того, как она попала в аварию, не справившись с управлением.
Кроме того, серьезное ДТП произошло в воскресенье, 8 января, на 344-ом километре автодороги М5. В результате два человека погибли, четверых госпитализировали, в том числе полуторагодовалую девочку и семилетнего мальчика.