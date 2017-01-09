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19:10, 9 января 2017 1 461
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В новогодние праздники рязанские автоинспекторы выявили семь тысяч нарушений

В новогодние праздники рязанские автоинспекторы выявили семь тысяч нарушений

В новогодние праздники рязанские автоинспекторы выявили семь тысяч нарушений на дорогах. Об этом сообщили в сюжете ГТРК «Ока».

С начала 2017 года остановили 65 пьяных водителей. В частности, одну рязанку задержали после того, как она попала в аварию, не справившись с управлением.

Кроме того, серьезное ДТП произошло в воскресенье, 8 января, на 344-ом километре автодороги М5. В результате два человека погибли, четверых госпитализировали, в том числе полуторагодовалую девочку и семилетнего мальчика.


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