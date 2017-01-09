В Красноярске трехлетний мальчик умер после обрезания на дому

Трехлетний мальчик умер в Красноярске в результате обрезания крайней плоти в домашних условиях. Об этом в понедельник, 9 января, передает «
По данным следствия, 6 января операцию выполнил знакомый матери мальчика хирург, предварительно сделав обезболивающий укол.
«Позже ребенку стало плохо, мать пыталась облегчить его состояние с помощью лекарств, но мальчик скончался», — говорится в сообщении.
В СКР отметили, что по результатам доследственной проверки возбудили дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).