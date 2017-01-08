Ученые рассказали, чем смартфоны опасны для детей

Корейские ученые выяснили, что дети, пользующиеся смартфонами более трех часов в день, гораздо чаще страдают от синдрома сухого глаза, чем их сверстники, менее увлеченные гаджетами. Об этом пишет «
Этот синдром возникает в случае, если организм не производит достаточно слез, из-за чего глаза становятся красными и раздраженными, будто в них попал песок. Обычно такое состояние бывает у пожилых людей, но все чаще офтальмологи наблюдают эти симптомы у молодых людей и даже детей.
Одна из причин — смартфоны, ведь когда мы смотрим на экраны, то меньше моргаем, а глаза реже омываются слезами и становятся суше.
Специалисты провели исследование, где участвовали 916 корейских детей возраста 7-12 лет. Выяснилось, что у 6,6% из них уже есть этот синдром. Они использовали смартфоны порядка 3,2 часов в сутки.
При этом среди их более здоровых сверстников гаджетами пользовались только 55 процентов участников исследования, а среднее время за мобильным экраном составило всего 37 минут.