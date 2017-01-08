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15:20, 8 января 2017 2 126
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Бойцы Росгвардии получат оружие для подводной стрельбы

Бойцы Росгвардии получат оружие для подводной стрельбы

Российские военные и служащие Росгвардии с 2018 года получат новые виды стрелкового оружия, среди которых автоматы, позволяющие стрелять под водой. Об этом «Интерфакс» сообщил производитель оружия.

«Есть контракты уже, заказы со стороны Минобороны РФ, ФСБ РФ, Росгвардии и МВД. Со следующего года уже будет организовано серийное производство», — сообщил директор «Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия» Алексей Сорокин.

Он отметил, что автомат АДС может стрелять как на суше, так и под водой. Для переключения бойцам будет необходимо провести минимальный набор манипуляций.

Фото сайт Национальной гвардии РФ


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