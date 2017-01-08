Бойцы Росгвардии получат оружие для подводной стрельбы

Российские военные и служащие Росгвардии с 2018 года получат новые виды стрелкового оружия, среди которых автоматы, позволяющие стрелять под водой. Об этом «
«Есть контракты уже, заказы со стороны Минобороны РФ, ФСБ РФ, Росгвардии и МВД. Со следующего года уже будет организовано серийное производство», — сообщил директор «Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия» Алексей Сорокин.
Он отметил, что автомат АДС может стрелять как на суше, так и под водой. Для переключения бойцам будет необходимо провести минимальный набор манипуляций.
Фото сайт Национальной гвардии РФ