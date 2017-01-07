Рязанским писателям назначили бюджетные стипендии. Имена

В Рязанской области в седьмой раз определили лауреатов творческих стипендий в сфере литературы. Распоряжение регионального правительства с именами писателей официально опубликовано.
30 человек в течение года будут ежемесячно получать по 1 300 рублей из бюджета.
23 лауреата представляют областное отделение Союза писателей России:
- Евгений Артамонов;
- Валентина Бондаренко;
- Ольга Воронова;
- Петр Дикусар;
- Борис Жаворонков;
- Ольга Козловцева;
- Андрей Крючков;
- Раиса Купавская;
- Николай Молотков;
- Лидия Нефедова;
- Алла Нечаева;
- Николай Нырков;
- Сергей Панферов;
- Константин Паскаль;
- Владимир Петропавловский;
- Дмитрий Плоткин;
- Александр Потапов;
- Андрей Пронин;
- Валерий Самарин;
- Анатолий Солянкин;
- Валерий Сухарев;
- Алексей Хлуденев;
- Владимир Хомяков.
Семь стипендий достались рязанским членам Союза российских писателей. В их число попали:
- Вячеслав Козляков;
- Яков Колкер;
- Ирина Красногорская;
- Владимир Орлов;
- Александр Рябцев;
- Елена Сафронова;
- Виталий Успенский.
Стипендии литераторам выплачиваются в Рязанской области с 2011 года. Все семь раз их лауреатами становились два человека: Борис Жаворонков и Владимир Орлов. Из прошлогоднего списка в новый вошли десять фамилий.