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10:35, 7 января 2017 2 020
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Рязанским писателям назначили бюджетные стипендии. Имена

Рязанским писателям назначили бюджетные стипендии. Имена

В Рязанской области в седьмой раз определили лауреатов творческих стипендий в сфере литературы. Распоряжение регионального правительства с именами писателей официально опубликовано.

30 человек в течение года будут ежемесячно получать по 1 300 рублей из бюджета.

23 лауреата представляют областное отделение Союза писателей России:

  • Евгений Артамонов;
  • Валентина Бондаренко;
  • Ольга Воронова;
  • Петр Дикусар;
  • Борис Жаворонков;
  • Ольга Козловцева;
  • Андрей Крючков;
  • Раиса Купавская;
  • Николай Молотков;
  • Лидия Нефедова;
  • Алла Нечаева;
  • Николай Нырков;
  • Сергей Панферов;
  • Константин Паскаль;
  • Владимир Петропавловский;
  • Дмитрий Плоткин;
  • Александр Потапов;
  • Андрей Пронин;
  • Валерий Самарин;
  • Анатолий Солянкин;
  • Валерий Сухарев;
  • Алексей Хлуденев;
  • Владимир Хомяков.

Семь стипендий достались рязанским членам Союза российских писателей. В их число попали:

  • Вячеслав Козляков;
  • Яков Колкер;
  • Ирина Красногорская;
  • Владимир Орлов;
  • Александр Рябцев;
  • Елена Сафронова;
  • Виталий Успенский.

Стипендии литераторам выплачиваются в Рязанской области с 2011 года. Все семь раз их лауреатами становились два человека: Борис Жаворонков и Владимир Орлов. Из прошлогоднего списка в новый вошли десять фамилий.


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