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15:47, 31 января 2017 473
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«Макдональдс» запланировал полностью перейти на отечественные продукты в российских ресторанах

«Макдональдс» запланировал полностью перейти на отечественные продукты в российских ресторанах

Фото: Pixabay.com

«Макдональдс» запланировал полностью перейти на отечественные продукты в российских ресторанах. Руководство намерено сделать это в течение двух лет, передает ТАСС.

«В ближайшие два года доведем локализацию практически до 100%. К концу 2018 г. будем иметь меню, полностью произведенное в России», — заявил президент компании в России Хамзат Хасбулатов.

На данный момент «Макдональдс» закупает около 85% продукции у 160 российских производителей. При этом используется 65% отечественного куриного сырья. Ожидается полная локализация картофеля.

В 2016 году компания открыла в России 73 ресторана, в основном в регионах, где они были ранее. Кроме того, точки впервые появились в Томске, Кемерове, Пскове и Барнауле.

В 2017 году «Макдональдс» может открыть почти в три раза меньше ресторанов в России, чем в прошлом году. Хасбулатов объяснил это кризисом, волатильностью рубля и стагнацией рынка питания вне дома в России.


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