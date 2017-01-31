«Макдональдс» запланировал полностью перейти на отечественные продукты в российских ресторанах. Руководство намерено сделать это в течение двух лет, передает
«В ближайшие два года доведем локализацию практически до 100%. К концу 2018 г. будем иметь меню, полностью произведенное в России», — заявил президент компании в России Хамзат Хасбулатов.
На данный момент «Макдональдс» закупает около 85% продукции у 160 российских производителей. При этом используется 65% отечественного куриного сырья. Ожидается полная локализация картофеля.
В 2016 году компания открыла в России 73 ресторана, в основном в регионах, где они были ранее. Кроме того, точки впервые появились в Томске, Кемерове, Пскове и Барнауле.
В 2017 году «Макдональдс» может открыть почти в три раза меньше ресторанов в России, чем в прошлом году. Хасбулатов объяснил это кризисом, волатильностью рубля и стагнацией рынка питания вне дома в России.