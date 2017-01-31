Арестованных офицеров ФСБ обвинили в сотрудничестве с ЦРУ. Главу отдела ЦИБ ФСБ Сергея Михайлова и его заместителя Дмитрия Докучаева взяли под стражу по обвинению в госизмене, передает «
«Начальник отдела Центра информационной безопасности ФСБ РФ Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев обвиняются в том, что, нарушив присягу, стали сотрудничать с ЦРУ», — рассказали информагентству источники, знакомые с ситуацией. При этом не уточняется, напрямую или через посредников они передавали конфиденциальную информацию.
Всего по делу арестовали четырех человек, соучастниками фигурируют восемь. Обвинение предъявили только четверым. «Остальные могут отделаться статусом свидетеля», — отметил источник.
Еще один источник «Интерфакса» сказал, что «темы хакерских атак и предательства как бы накладываются друг на друга по делу, но не пересекаются». По его данным, всех этих людей связывало то, что знакомы друг с другом и имели отношение к IT-технологиям в сфере информационной безопасности.