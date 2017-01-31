Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:20, 31 января 2017 795
 0    0

Арестованных офицеров ФСБ обвинили в сотрудничестве с ЦРУ

Арестованных офицеров ФСБ обвинили в сотрудничестве с ЦРУ

Фото: Pixabay.com

Арестованных офицеров ФСБ обвинили в сотрудничестве с ЦРУ. Главу отдела ЦИБ ФСБ Сергея Михайлова и его заместителя Дмитрия Докучаева взяли под стражу по обвинению в госизмене, передает «Интерфакс».

«Начальник отдела Центра информационной безопасности ФСБ РФ Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев обвиняются в том, что, нарушив присягу, стали сотрудничать с ЦРУ», — рассказали информагентству источники, знакомые с ситуацией. При этом не уточняется, напрямую или через посредников они передавали конфиденциальную информацию.

Всего по делу арестовали четырех человек, соучастниками фигурируют восемь. Обвинение предъявили только четверым. «Остальные могут отделаться статусом свидетеля», — отметил источник.

Еще один источник «Интерфакса» сказал, что «темы хакерских атак и предательства как бы накладываются друг на друга по делу, но не пересекаются». По его данным, всех этих людей связывало то, что знакомы друг с другом и имели отношение к IT-технологиям в сфере информационной безопасности.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
20:04, 31 января 2017
В 2016 году приставы взыскали за пьяное вождение более пяти млрд рублей
18:46, 31 января 2017
Рязанский телеканал снял сюжет о смертельной аварии в Приокском
18:20, 31 января 2017
Арестованных офицеров ФСБ обвинили в сотрудничестве с ЦРУ
17:36, 31 января 2017
Рязанец украл из луховицкого кафе 90 тысяч рублей
17:17, 31 января 2017
«Переживал, как за своего сына». Тонущего ребенка в рязанском аквапарке вытащил из воды спасатель 2
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
«Другие правила». Что принципиально нового предложит Tele2 в этом году

«Другие правила». Что принципиально нового предложит Tele2 в этом году 2

Tele2 перестанет «сжигать» оставшиеся к концу месяца мегабайты, минуты и SMS

Популярное
Комментируемое
Новое
16:54, 18 января 2017 55 404
Полиция озвучила причину взрыва автомобиля на улице Свободы. Фото 5
10:45, 19 января 2017 39 990
Рязанцы встретили Крещение на Ореховом озере. Фоторепортаж
14:09, 26 января 2017 35 281
Квартира в центре Рязани загорелась из-за удлинителя. Фоторепортаж
16:20, 18 января 2017 26 559
На улице Свободы взорвался автомобиль — соцсети
19:35, 18 января 2017 24 833
RZN.info публикует эксклюзивное видео с пострадавшей от взрыва на улице Свободы девушкой 5
Все новости
Голосования

Ваши дети знают кто такой В.Ленин?

Окончание опроса: 2.02.2017
Архив голосований
Форум