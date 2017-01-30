В Петербурге повар-африканец пытался зарезать посетителя тесаком

В Санкт-Петербурге повар-африканец пытался зарезать посетителя тесаком. Об этом сообщает «
Инцидент произошел в воскресенье, 29 января. 31-летний мужчина обратился в травмпункт со скальпированной раной пальца левой кисти, ушибом и кровоподтеком правой половины грудной клетки и ссадиной в области шеи. Пострадавший рассказал, что его хотел убить повар из кафе на проспекте Испытателей. Нападавший орудовал мясным тесаком.
Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 21-летний уроженец североафриканского государства.
Подробности конфликта неизвестны. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.