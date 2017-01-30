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10:11, 30 января 2017 1 750
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Социологи назвали главные страхи россиян

Социологи назвали главные страхи россиян

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) узнали главные страхи россиян. Исследование проводили в конце декабря 2016 года в 130 населенных пунктах 46 регионов среди 1,6 тысяч респондентов. Об этом сообщает «РИА Новости».

Большинство россиян боятся международных конфликтов (14 пунктов), а также подорожания товаров и обесценивания сбережений (10 пунктов). По сравнению с результатами опроса, проведенного в начале прошлого года, индексы страхов по этим проблемам снизились на девять пунктов (23 и 19 соответственно).

Показатели по другим проблемам оказались отрицательными. Так, индекс страхов роста преступности в декабре опустился до —1 пункта. Меньше стали беспокоить россиян и внутренние беспорядки и конфликты (—7 пунктов). Следующую строчку занимают проблемы со здоровьем: —8 пунктов.

«Страхи снижения доходов в связи с сокращением зарплаты, задержками выплат и тому подобным существенно ниже, чем по названным выше проблемам: соответствующий индекс равен —18 пунктам (в январе он составлял —8 пунктов). Индекс страхов потери работы в последние полгода не демонстрировал значимой динамики, а в декабре составил —29 пунктов (с —23 пунктов в январе)», — сообщает ВЦИОМ.

Меньше всего россиян волнуют семейные проблемы. В конце 2016 года этот индекс составлял —50 пунктов.

Руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов назвал причины снижения тревожности. Первая — стабильность на валютном рынке, а вторая — многочисленные заявления руководства страны о том, что Россия стремится к миру.


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