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19:57, 30 января 2017 2 133
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Иммиграционный указ Трампа повлиял на порядок выдачи виз россиянам

Иммиграционный указ Трампа повлиял на порядок выдачи виз россиянам

Посольство США в России изменило порядок прохождения интервью при повторном получении визы. Срок, при котором необходимо снова пройти личное интервью, сократили с 48 до 12 месяцев, передает ТАСС.

«Государственный департамент с настоящего времени будет требовать прохождения интервью для всех желающих получить визу за исключением официальных обращений и обращений дипломатов от лица иностранных правительств и международных организаций; соискателей визы младше 14 лет и старше 79 лет; соискателей визы, которые ранее получали визу той же категории, срок действия которой истек менее чем за 12 месяцев до нового обращения», — сообщила агентству пресс-секретарь американского диппредставительства в Москве Мария Олсен.

Генеральный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе считает, что изменения не сильно повлияют на турпоток.

«Мы считаем, что не очень сильно (повлияет). Во-первых, это просто сокращение срока в четыре раза. Тем не менее срок остается, и немаленький — 12 месяцев», — прокомментировала Ломидзе.

Она уточнила, что в последние годы «американские визы было достаточно просто получить относительно того, как это было раньше».

На прошлой неделе Дональд Трамп подписал два указа, которые ужесточили иммиграционную политику. Изменения, прежде всего, коснулись раждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Для них установлен запрет 90 дней на допуск в Соединенные Штаты. При этом размещение в США беженцев из Сирии приостановлено на неопределенный срок, а программа размещения беженцев в целом — на 120 дней.


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