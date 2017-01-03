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11:11, 3 января 2017 2 756
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В США подали в суд на Apple из-за гибели пятилетней девочки

В США подали в суд на Apple из-за гибели пятилетней девочки

Фото: Pixabay.com

Семейная пара из Техаса подала в суд на Apple. Американцы обвинили ее в причастности к смерти пятилетней дочери, сообщает ABC.

В феврале 2014 года произошло ДТП, в котором семья с двумя дочерями ехала на машине по трассе. Они заметили проведение полицейской операции и затормозили. Ехавший за ними американец не заметил, что автомобиль впереди затормозил, так как разговаривал по приложению FaceTime и врезался в машину на большой скорости. В результате все члены семьи были тяжело ранены, одна из дочерей не смогла выжить.

Родители подали в суд на Apple за отсутствие блокировки приложений на высоких скоростях, а также за то, что не корпорация не предупредила об опасности использования их продукции.

Виновника происшествия обвинили в убийстве по неосторожности и приговорили к заключению. Он вышел на свободу в августе 2016 года.


© RZN.info

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