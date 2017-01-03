В Челябинской области пенсионерка оставила младенца на улице без одежды из-за мести

В Челябинской области раскрыли покушение на убийство в новогоднюю ночь. 63-летняя женщина на всю ночь оставила на морозе ребенка без верхней одежды, пишет «
Выяснилось, что злоумышленница проникла в дом к соседям и похитила ребенка. По версии следствия, сделано это было из-за личностных неприязненных отношений между соседками. Помимо этого, обвиняемая находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Мать ребенка проснулась и обнаружила коляску. Младенца удалось спасти, несмотря на то, что он сильно замерз.