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13:13, 3 января 2017 3 045
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В Челябинской области пенсионерка оставила младенца на улице без одежды из-за мести

В Челябинской области пенсионерка оставила младенца на улице без одежды из-за мести

Фото: Pixabay.com

В Челябинской области раскрыли покушение на убийство в новогоднюю ночь. 63-летняя женщина на всю ночь оставила на морозе ребенка без верхней одежды, пишет «Российская газета».

Выяснилось, что злоумышленница проникла в дом к соседям и похитила ребенка. По версии следствия, сделано это было из-за личностных неприязненных отношений между соседками. Помимо этого, обвиняемая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Мать ребенка проснулась и обнаружила коляску. Младенца удалось спасти, несмотря на то, что он сильно замерз.


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