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18:47, 29 января 2017 1 543
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В Литве предложили отнять у России Калининградскую область

В Литве предложили отнять у России Калининградскую область

В Литве предложили отнять у России Калининградскую область. Идея принадлежит депутату сейма Литвы Линасу Бальсису, пишет «Российская газета».

По его мнению, «время Калининграда закончилось», и вопросом отторжения российской области должны заняться либо Литва, либо Евросоюз, либо они вместе.

Эта тема обсуждается с 2015 года. Осенью 2016 года Владимир Путин заявил: «если кому-то хочется начать пересматривать итоги Второй мировой войны, давайте попробуем подискутировать на эту тему. Но тогда нужно дискутировать не по Калининграду, а в целом по восточным землям Германии, по Львову, который был частью Польши, и так далее».

Фото «​Тонкости туризма»


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