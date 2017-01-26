Жительницу Кемеровской области осудят за смерть сына от пива в грудном молоке

Жительницу города Прокопьевска в Кемеровской области осудят за смерть сына от пива в грудном молоке. Погибший мальчик был ее третьим ребенком. Об этом сообщает «
26-летняя мать покормила младенца грудным молоком после того, как выпила около двух литров пива. Женщина уложила ребенка спать, а на утро обнаружила, что он не подает признаков жизни.
Медики скорой помощи констатировали смерть мальчика. Судебно-медицинская экспертиза установила, что ребенок умер из-за отравления алкоголем.
Отмечается, что ранее семья не попадала в поле зрения полиции. Сейчас ее поставили на профилактический учет.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ей грозит до двух лет тюрьмы.