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11:24, 26 января 2017 428
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Жительницу Кемеровской области осудят за смерть сына от пива в грудном молоке 1

Жительницу Кемеровской области осудят за смерть сына от пива в грудном молоке

Жительницу города Прокопьевска в Кемеровской области осудят за смерть сына от пива в грудном молоке. Погибший мальчик был ее третьим ребенком. Об этом сообщает «РИА Новости».

26-летняя мать покормила младенца грудным молоком после того, как выпила около двух литров пива. Женщина уложила ребенка спать, а на утро обнаружила, что он не подает признаков жизни.

Медики скорой помощи констатировали смерть мальчика. Судебно-медицинская экспертиза установила, что ребенок умер из-за отравления алкоголем.

Отмечается, что ранее семья не попадала в поле зрения полиции. Сейчас ее поставили на профилактический учет.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ей грозит до двух лет тюрьмы.


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