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14:22, 25 января 2017 251
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Росавиация разрешила перевозить смартфоны Samsung Galaxy 7 на борту самолетов

Росавиация разрешила перевозить смартфоны Samsung Galaxy 7 на борту самолетов

Росавиация разрешила перевозить телефоны Samsung Galaxy 7 на борту самолетов. Компания проинформировала Росавиацию о мерах, принятых в отношении смартфонов, передает «РИА Новости».

В качестве дополнительных мер компания выпустила обновление программного обеспечения оставшихся в обращении Galaxy Note 7. Обновление понизило уровень зарядки аккумулятора смартфонов до 0%. Таким образом, принудительно заблокировали возможность зарядки аккумуляторов данной модели и возможность подключения устройства к мобильным сетям, а также беспроводному интернету.

«В этой связи Росавиация обратилась к авиаперевозчикам с просьбой учесть информацию, предоставленную компанией Samsung Electronics о принятых мерах, и полагает возможным прекратить дальнейшее информирование пассажиров о запрете использования смартфонов Galaxy Note 7 на борту воздушного судна, включая провоз в багаже», — сообщила Росавиация.


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