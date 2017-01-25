Росавиация разрешила перевозить смартфоны Samsung Galaxy 7 на борту самолетов

Росавиация разрешила перевозить телефоны Samsung Galaxy 7 на борту самолетов. Компания проинформировала Росавиацию о мерах, принятых в отношении смартфонов, передает «
В качестве дополнительных мер компания выпустила обновление программного обеспечения оставшихся в обращении Galaxy Note 7. Обновление понизило уровень зарядки аккумулятора смартфонов до 0%. Таким образом, принудительно заблокировали возможность зарядки аккумуляторов данной модели и возможность подключения устройства к мобильным сетям, а также беспроводному интернету.
«В этой связи Росавиация обратилась к авиаперевозчикам с просьбой учесть информацию, предоставленную компанией Samsung Electronics о принятых мерах, и полагает возможным прекратить дальнейшее информирование пассажиров о запрете использования смартфонов Galaxy Note 7 на борту воздушного судна, включая провоз в багаже», — сообщила Росавиация.