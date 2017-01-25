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16:55, 25 января 2017 358
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Медведев поручил за пять лет привести улицы городов в порядок

Медведев поручил за пять лет привести улицы городов в порядок

Дмитрий Медведев потребовал за пять лет привести улицы городов в порядок. Для достижения этой цели рассмотрят приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», передает ТАСС.

На заседании президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам глава правительства отметил, что в ряде регионов местным властям удается поддерживать городские объекты в хорошем состоянии, а в некоторых дела обстоят хуже.

«Абсолютно любому человеку важно, как выглядит двор, в котором он живет, территория вокруг многоквартирного дома, есть ли там нормальное освещение, зелень, клумбы, удобные скамейки, можно ли спокойно гулять, заниматься спортом или припарковать свой автомобиль», — сказал Медведев.

Он напомнил о решении увеличить расходы федерального бюджета на проект благоустройства городов с 5 до 20 млрд рублей. Еще 500 млн рублей будет направлено на благоустройство парков и скверов.

По словам премьера, наибольшую ответственность в этой сфере несут органы местного самоуправления, а федеральный центр должен стимулировать регионы активнее заниматься благоустройством с учетом запросов местных жителей.

Медведев заявил, что правительство сформирует рабочую группу по контролю за использованием средств, направленных в 2017 году на приоритетные проекты. Также премьер поручил членам правительства регулярно докладывать о ходе исполнения приоритетных проектов.


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