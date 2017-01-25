Астраханцы украли 21 корову для покупки одежды и бинокля

Трое астраханцев украли 21 корову для покупки одежды, телефонов и бинокля. Злоумышленники продали животных на мясо. Об этом сообщает «
Мужчины украли коров с двух фермерских хозяйств в Красноярском районе. По данным следствия, они уводили животных с пастбищ по ночам, грузили их в автомобили и увозили в Астрахань. После второй кражи, когда 11 коров везли на забой на двух «Газелях», преступников задержали. Общий ущерб от их действий составил около миллиона рублей.
Как выяснилось, один из злоумышленников работал пастухом у потерпевшего.
Обвиняемым грозит до шести лет заключения.