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16:26, 25 января 2017 60
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Астраханцы украли 21 корову для покупки одежды и бинокля

Астраханцы украли 21 корову для покупки одежды и бинокля

Трое астраханцев украли 21 корову для покупки одежды, телефонов и бинокля. Злоумышленники продали животных на мясо. Об этом сообщает «РИА Новости».

Мужчины украли коров с двух фермерских хозяйств в Красноярском районе. По данным следствия, они уводили животных с пастбищ по ночам, грузили их в автомобили и увозили в Астрахань. После второй кражи, когда 11 коров везли на забой на двух «Газелях», преступников задержали. Общий ущерб от их действий составил около миллиона рублей.

Как выяснилось, один из злоумышленников работал пастухом у потерпевшего.

Обвиняемым грозит до шести лет заключения.


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