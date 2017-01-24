В центе Рязани столкнулись две легковушки

Во вторник, 24 января, на улице Есенина в Рязани столкнулись две легковушки.
ВАЗ-2110 и Lada Kalina не разъехались на повороте около остановки «Приобанк».
По словам очевидцев, движение в сторону улицы Спортивной затруднено, собирается пробка.
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Во вторник, 24 января, на улице Есенина в Рязани столкнулись две легковушки.
ВАЗ-2110 и Lada Kalina не разъехались на повороте около остановки «Приобанк».
По словам очевидцев, движение в сторону улицы Спортивной затруднено, собирается пробка.
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