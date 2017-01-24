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13:25, 24 января 2017 585
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В центе Рязани столкнулись две легковушки

В центе Рязани столкнулись две легковушки

Во вторник, 24 января, на улице Есенина в Рязани столкнулись две легковушки.

ВАЗ-2110 и Lada Kalina не разъехались на повороте около остановки «Приобанк».

По словам очевидцев, движение в сторону улицы Спортивной затруднено, собирается пробка.


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