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21:52, 24 января 2017 109
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Рогозин предложил обязать авиакомпании летать за рубеж на российских самолетах

Рогозин предложил обязать авиакомпании летать за рубеж на российских самолетах

Фото: Pixabay.com

Рогозин предложил обязать авиакомпании летать за рубеж на российских самолетах. Об этом вице-премьер доложил Владимиру Путину в понедельник, 23 января, пишут «Ведомости».

По словам Рогозина, межведомственная комиссия при Минтрансе должна разрешать заграничные полеты только тем компаниям, которые будут использовать для этого российские самолеты. При этом он уточнил, что лучшим положением на рынке зарубежных перевозок располагает «Аэрофлот».

Президент поддержал предложение Рогозина. В Airbus и Boeing идею вице-премьера не прокомментировали.

В Минтрансе отметили, что межведомственная комиссия всегда учитывала наличие российских самолетов при выдаче разрешений полетов за рубеж, однако, кроме этого, обращают внимание на пунктуальность, частота полетов по выбранным маршрутам, отстутствие долгов и замечаний.


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