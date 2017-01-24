Правительство выделило 4,2 млрд рублей для помощи молодым семьям при приобретении жилья. Средства распределили между 75 регионами, передает «
Деньги выделили в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2020 годы. Молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий и социальных выплатах на приобретение или строительство жилья, представят не менее 30% расчетной стоимости жилья, если в семье нет детей. Не менее 35% получат семьи с детьми.
Субсидии предоставят регионам, которые соответствуют условиям и требованиям подпрограммы и предоставили заявки на участие.