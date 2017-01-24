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16:32, 24 января 2017 200
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Правительство выделило 4,2 млрд рублей для помощи молодым семьям при приобретении жилья

Правительство выделило 4,2 млрд рублей для помощи молодым семьям при приобретении жилья

Фото: Pixabay.com

Правительство выделило 4,2 млрд рублей для помощи молодым семьям при приобретении жилья. Средства распределили между 75 регионами, передает «РИА Новости».

Деньги выделили в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2020 годы. Молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий и социальных выплатах на приобретение или строительство жилья, представят не менее 30% расчетной стоимости жилья, если в семье нет детей. Не менее 35% получат семьи с детьми.

Субсидии предоставят регионам, которые соответствуют условиям и требованиям подпрограммы и предоставили заявки на участие.


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