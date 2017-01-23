В Чучковском районе экс-сотрудницу УФМС будут судить за взяточничество. Об этом сообщает
Бывшего начальника миграционного пункта УФМС России по Рязанской области в Чучковском районе будут судить за взяточничество. По данным следствия, женщина за деньги оформляла документы иностранным гражданам о приеме в гражданство РФ и выдаче разрешения на временное проживание без обязательного личного участия заявителей. Она получала взятки в размере от 5 до 12 тысяч рублей в период с марта по май 2016 года.
Женщину обвиняют в совершении трех фактов мелкого взяточничества и двух фактов получения взятки.