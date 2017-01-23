За год в Рязани подешевела аренда «трешек»

За 2016 год средняя ставка аренды трехкомнатных квартир в Рязани снизилась на 6,4%. Такие данные опубликовал портал «
По величине показателя (19 575 рублей) областной центр оказался 26-м среди 59 изученных городов и расположился между Воронежем и Иркутском, по его снижению — 11-м.
«Двушку» в Рязани можно было арендовать в среднем за 15 310 рублей — 20-е место, между Красноярском и Магаданом. За год сумма выросла на 4,4% — это 18-я динамика.
«Однушки» в городе также подорожали — на 3,6% (12-е место), до 10 676 рублей (32-е, между Кемеровом и Смоленском).
В среднем в стране аренда трехкомнатных квартир подорожала на 0,9% (21 339 рубля), двух- и однокомнатных — подешевела соответственно на 0,9% (15 503) и 2% (11 715).