В Рязанской области из продажи изъяли почти 14 тысяч литров «незамерзайки» с метанолом

В Рязанской области из продажи изъяли 13 992 литров «незамерзайки» с повышенным содержанием метанола. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Специалисты проверили девять магазинов и автозаправок. Они выявили пять наименований стеклоомывающей жидкости с повышенным содержанием метанола: это марки Magik ice, «Ледоcool», Beringoff, «Блеск Perfect» и «Арктик -Айс».
Стеклоомывающую жидкость Magik ice произвели в Саранске. В ней обнаружили содержание метанола в концентрации 0,38%, что превышает гигиенические нормы в 7,6 раз. Изъятую партию произвели в марте 2016 года.
Изъятую жидкость «Ледоcool» произвели в Москве во втором квартале 2015 года. В ней обнаружили метанол в концентрациях 1,35% и 1,44%, что превышает норматив в 27-28 раз.
Стеклоомывающую жидкость Beringoff произвели в Москве в третьем квартале 2016 года. В отобранном образце обнаружили содержание метанола в концентрации 66,22%. Это превышает норму в 1 324 раза.
В образцах «Блеск Perfect» обнаружили содержание метанола в концентрации 2,98%, что в 60 раз превышает гигиенические нормы. Произведенную в Москве продукцию разлили в октябре 2016 года.
В жидкости «Арктик -Айс» обнаружили содержание метанола 2,98%, что в 60 раз превышает гигиенические нормативы. Партию произвели в октябре 2016 года.
Возбуждены дела об административных правонарушениях с применением штрафных санкций.
Об изъятии 80 литров «незамерзайки» «Арктик -Айс»