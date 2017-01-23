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11:39, 23 января 2017 377
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В Рязанской области из продажи изъяли почти 14 тысяч литров «незамерзайки» с метанолом

В Рязанской области из продажи изъяли почти 14 тысяч литров «незамерзайки» с метанолом

В Рязанской области из продажи изъяли 13 992 литров «незамерзайки» с повышенным содержанием метанола. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Специалисты проверили девять магазинов и автозаправок. Они выявили пять наименований стеклоомывающей жидкости с повышенным содержанием метанола: это марки Magik ice, «Ледоcool», Beringoff, «Блеск Perfect» и «Арктик -Айс».

Стеклоомывающую жидкость Magik ice произвели в Саранске. В ней обнаружили содержание метанола в концентрации 0,38%, что превышает гигиенические нормы в 7,6 раз. Изъятую партию произвели в марте 2016 года.

Изъятую жидкость «Ледоcool» произвели в Москве во втором квартале 2015 года. В ней обнаружили метанол в концентрациях 1,35% и 1,44%, что превышает норматив в 27-28 раз.

Стеклоомывающую жидкость Beringoff произвели в Москве в третьем квартале 2016 года. В отобранном образце обнаружили содержание метанола в концентрации 66,22%. Это превышает норму в 1 324 раза.

В образцах «Блеск Perfect» обнаружили содержание метанола в концентрации 2,98%, что в 60 раз превышает гигиенические нормы. Произведенную в Москве продукцию разлили в октябре 2016 года.

В жидкости «Арктик -Айс» обнаружили содержание метанола 2,98%, что в 60 раз превышает гигиенические нормативы. Партию произвели в октябре 2016 года.

Возбуждены дела об административных правонарушениях с применением штрафных санкций.

Об изъятии 80 литров «незамерзайки» «Арктик -Айс» сообщали ранее.


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